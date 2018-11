聖荷西萬豪酒店工潮結束 勞資雙方達協議

【KTSF 陳嘉琪報導】

因為不滿合約罷工37天的聖荷西萬豪酒店員工,終於與資方達成協議,不再罷工,回復正常工作。

代表聖荷西萬豪酒店工人的工會宣布,勞資雙方已就新合約達成共識,不過未有公開新合約的內容。

工會代表指,祝賀聖荷西的工人終於獲得一份改變人生的合約,不用再身兼多職,都能養活家庭,大家都知道萬豪酒店有意思想解決今次的罷工。

萬豪酒店亦證實,已與聖荷西地區的員工達成共識,並發聲明指,酒店期待並歡迎所有員工重回工作崗位上班。

除了聖荷西,東灣奧克蘭(屋崙)的萬豪酒店員工,上星期已與資方簽訂新合約,不過舊金山的員工仍繼續罷工。

工會指出,舊金山工人罷工已進入第6個星期,工人會一直堅持,直到達成滿意的合約。

舊金山2,500名工人希望得到可負擔的醫療保險,適當的工作量及就業保障等。

