武俠小說作家金庸香港殯儀館設靈（視頻）

【i-CABLE】

上月底離世的著名武俠小說作家金庸週一下午在香港殯儀館設靈,不設公祭,過百名市民專程到文化博物館金庸館簽弔唁冊,向這位武俠小說泰斗作最後致意。

過萬朵白色鮮花陪伴查大俠走最後一程,遺照旁邊放滿家人致送的心形花圈,橫匾寫上「一覽眾生」,由金庸生前好友作家蔡瀾題字,輓聯用上金庸親自題字,以自己14本小說名稱的首字寫的一副對聯。

多名國家領導人,包括中國國家主席習近平、中國總理李克強等,還有香港行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華等都有致送花圈。

金庸的太太林樂怡及他兒子查傳倜下午到場打點,相識數十載的好友,作家倪匡、蔡瀾、阿里巴巴集團董事局主席馬雲都有來送別這位老朋友。

到場致意的還有將金庸武俠小說搬上螢幕的導演許鞍華、杜琪峰,內地製片人張紀中,還有曾經飾演金庸筆下角色的黃曉明、呂良偉等。

喪禮以私人形式舉行,不設公祭,過百名市民就到沙田文化博物館的金庸館簽署弔唁冊,悼念這位武俠小說泰斗。

人群中,還有來自金庸筆下的武林聖地、浙江舟山桃花島的居民。

金庸原名查良鏞,50年代以筆名金庸在新晚報連載武俠小說,17年間創作了15本武俠巨著。他亦是《明報》創辦人,回歸前曾出任《基本法》起草委員,10月底在養和醫院逝世,享年94歲。

