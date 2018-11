“翡翠江南”以新名字”凱悅匯”重新登場（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

位於舊金山海旁營業面積最大的高檔中餐廳”翡翠江南”,於今年6月底結束營業後,外界都十分關注誰是接手的新東家,現在餐廳終於以新名字”凱悅匯”(Harborview)重新登場,迎接顧客。

位於舊金山金融區Embarcadero,佔地面積兩萬平方呎的”翡翠江南”,現在改名”凱悅匯”(Harborview)餐聽及酒吧,接手的新東家就是舊金山華埠知名中餐廳嶺南小館的大股東黃健。

餐廳經理劉美伶說:”新的凱悅匯基本保留了以前翡翠江南的裝修,只是在廳堂裡面做了一點點改動,因為他們的裝修都很不錯,我們只有將它的位置,例如屏風搬到另一個位置,令廳堂更加明亮,讓人感覺更溫暖,不會太暗。”

餐廳經理表示,由於翡翠江南來自新加坡,所以餐點方面,仍會保留一些南洋風味餐,其它則以廣東菜和點心為主。

翡翠江南結束生意時,也導致70多名員工失業,現在新餐廳開張,失業的員工有一半又回到這裡工作。

劉美伶說:”因為我們覺得,他們失業並不是他們所想的,是因為餐廳的轉變,所以我們接手這裡也是想希望他們能有份工作。”

新東家說,接手這個法國奢侈品牌路易威登集團投資,1,400萬元做內部裝修的餐廳,也是希望能在舊金山金融區保留一間可以提供多功能服務的高檔中餐廳,為華人社區增光,並服務上班族的顧客。

餐廳市場部負責人黃美婷說:”如果金融區的人趕時間,他們也會有個快速午餐,很快吃完就可以回去上班,如果想請客也可以慢慢吃。”

中餐業目前在舊金山乃至整個灣區競爭都十分激烈,新東家能否在食物上精益求精,服務上盡善盡美,顧客們的反應就是最好的答案。

