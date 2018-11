佛州選舉重新點票恐未能如期完成

【i-CABLE】

佛羅里達州聯邦參議員及州長選舉正重新點票,其中棕櫚灘縣的選舉主任承認無可能在限期前完成重點,屆時未點算的選票就不會計算在正式結果內,情況對共和黨有利,但估計民主黨會向法院提出訴訟。

佛羅里達州週六晚開始重新點算中期選舉的票數,棕櫚灘縣先要將州長及聯邦參議員兩項選舉的選票從其他選票分開,再分兩次放進點票機,因此會比首次點票花更多時間。

棕櫚灘縣選舉主任布赫向美國有線新聞網絡承認,他們沒可能在週四下午3時的限期前完成重點。

州務卿說如果限期屆滿時點票工作未完成,未點算的票就不會記錄在正式結果內。根據佛羅里達州法律,州務卿無權延長點票限期。

競逐州長、民主黨的吉勒姆得票率只落後對手、共和黨的德桑蒂斯0.4%,他說每一張票都一定要計算在內。未能如期完成點票,將會對共和黨有利。

首次點票顯示,共和黨的州長及參議員候選人都稍微領先,但預料民主黨會向法院提出訴訟,爭取延長點票限期。

