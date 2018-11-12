北加Camp山火死者增至29人 強風或令火勢惡化

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位於中谷州府Sacramento以北的Butte縣的Camp山火持續焚燒，當局週日再發現多6具屍體，令死亡人數上升至最少29人，火場面積增至111,000英畝，有25%受控，但消防部擔心，風勢可能令大火進一步惡化。

Butte縣警辦公室週日確認，在Paradise鎮內再多6人死亡，短短3日，死亡人數已打平加州史上最多人死亡的火災紀錄，至今一共燒毀近6,500座房屋及260座商廈。

當地官員估計，大約有52,000人被逼撤離，超過200人仍然失去聯繫，當局指部分失聯的民眾可能身處撤離庇護中心。

消防部門對西南面可能受波及的城市Oroville部分社區發出撤離令，在Paradise鎮東南面的Cherokee鎮也因為週日發現新火源而需要撤離。

消防部門指，雖然救火工作稍有進展，但絕對不能夠鬆懈，隨著新一輪季候風到達，加上濕度低，山火可能會燒得更猛。

今次山火的起因仍在調查當中，太平洋煤電公司（PG&E）向州府官員透露，在山火發生前，收到報告在起火地點附近有高壓電纜出現問題，但未知與山火成因有無關係。

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