北加Camp山火死者增至29人 強風或令火勢惡化

位於中谷州府Sacramento以北的Butte縣的Camp山火持續焚燒,當局週日再發現多6具屍體,令死亡人數上升至最少29人,火場面積增至111,000英畝,有25%受控,但消防部擔心,風勢可能令大火進一步惡化。

Butte縣警辦公室週日確認,在Paradise鎮內再多6人死亡,短短3日,死亡人數已打平加州史上最多人死亡的火災紀錄,至今一共燒毀近6,500座房屋及260座商廈。

當地官員估計,大約有52,000人被逼撤離,超過200人仍然失去聯繫,當局指部分失聯的民眾可能身處撤離庇護中心。

消防部門對西南面可能受波及的城市Oroville部分社區發出撤離令,在Paradise鎮東南面的Cherokee鎮也因為週日發現新火源而需要撤離。

消防部門指,雖然救火工作稍有進展,但絕對不能夠鬆懈,隨著新一輪季候風到達,加上濕度低,山火可能會燒得更猛。

今次山火的起因仍在調查當中,太平洋煤電公司(PG&E)向州府官員透露,在山火發生前,收到報告在起火地點附近有高壓電纜出現問題,但未知與山火成因有無關係。

