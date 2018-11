【KTSF】

受大火影響,灣區這數天的空氣質素欠佳,空氣中嗅到燒焦的味道,灣區空氣質量管理局預計,週一空氣仍然不會得到改善,呼籲大家避免進行户外活動。

由於灣區的天氣狀況持續受高氣壓的影響,加上灣區這兩天只是吹微風,導致Butte縣山火釋放的煙霧隨風飄到灣區後,困在各城市的上空,造成空氣污染,大部分地區的空氣質素週一繼續達不健康級別。

灣區空氣質素管理局週一繼續發出空氣質素警示,及冬季愛惜空氣日。

衛生部門同時呼籲大家,關好房屋的門窗,住宅和汽車的空調應該調校到室內空氣循環,避免引入外面的空氣。

長者、幼童、患有哮喘和呼吸系統疾病的人士,會特別容易感到不適,需要盡量避免接觸煙霧。

