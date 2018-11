澳洲水果藏針案 越裔農場女主管疑涉案被捕

【i-CABLE】

澳洲早前接連有水果藏針的案件,首次有疑犯被捕,一名50歲曾任職士多啤梨農場主管的女子,懷疑因不滿工作待遇而插針報復。

被告在布里斯班的法院應訊,被控污染食物等7項罪名,裁判官拒絕她的保釋申請,還柙至本月22日再提堂。

據報被告是越南人、姓鄭,20年前去到澳洲,曾於布里斯班北部一個士多啤梨農場當主管,控罪指她在今年9月初工作時,在士多啤梨裡插針。

檢控官在庭上指,在其中一支針驗出她的DNA,據報她不滿工作待遇,懷疑是出於向僱主報復犯案。

污染食物最高刑罰為3年監禁,若法庭認為案情嚴重,可加刑至10年。

澳洲6個州早前先後有士多啤梨發現藏有縫紉針,後來在香蕉、蘋果和芒果等都發現有針,共有過百宗個案,警方相信有部份案件是其他人模仿被告的犯案手法,會繼續調查。

