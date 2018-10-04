報告指舊金山為全美發生最多財物失竊案大城市

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山不時發生財物失竊案，聯邦調查局（FBI）一份報告顯示，去年人均計，舊金山是全國錄得最多財物失竊個案的大城市，警方歸咎去年汽車盜竊案多，令整體數字上升。

經常說要謹慎，切勿把貴重財物亂放，FBI發表去年罪案報告，當中舊金山去年每天平均發生148宗財物失竊個案，包括入屋爆竊、盜竊、汽車爆竊和縱火，以每十萬人計，就有6,168宗，是全國20個主要城市當中，人均計發生最多財物失竊案的城市。

相對2016年有47,000宗，這類個案去年在舊金山有上升趨勢，共有54,000宗。

舊金山警方歸咎，主要因為去年汽車爆竊案急升，今年以來這類個案已見減少。

至於東灣奧克蘭（屋崙），FBI數字顯示，兇殺、強姦、搶劫、襲擊等的暴力罪行，近年有減少的趨勢，但罪案率在全國以有十萬人以上的城市計仍排前列，位列14。

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