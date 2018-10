報告指舊金山為全美發生最多財物失竊案大城市

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山不時發生財物失竊案,聯邦調查局(FBI)一份報告顯示,去年人均計,舊金山是全國錄得最多財物失竊個案的大城市,警方歸咎去年汽車盜竊案多,令整體數字上升。

經常說要謹慎,切勿把貴重財物亂放,FBI發表去年罪案報告,當中舊金山去年每天平均發生148宗財物失竊個案,包括入屋爆竊、盜竊、汽車爆竊和縱火,以每十萬人計,就有6,168宗,是全國20個主要城市當中,人均計發生最多財物失竊案的城市。

相對2016年有47,000宗,這類個案去年在舊金山有上升趨勢,共有54,000宗。

舊金山警方歸咎,主要因為去年汽車爆竊案急升,今年以來這類個案已見減少。

至於東灣奧克蘭(屋崙),FBI數字顯示,兇殺、強姦、搶劫、襲擊等的暴力罪行,近年有減少的趨勢,但罪案率在全國以有十萬人以上的城市計仍排前列,位列14。

