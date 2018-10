印尼地震海嘯發生近一週 災區搜索繼續

【i-CABLE】

印尼造成過千人死亡的地震及海嘯發生一個星期,災區仍然缺乏糧食和水,而搜索工作繼續,有災民仍未放棄,希望尋回失蹤親人,亦有災民未能接受失去至親的事實。

一場天災,成為蘇里亞蒂的惡夢。蘇里亞蒂不單失去家園,丈夫也罹難,她現在想辦法與女兒繼續生活下去。

地震發生近一星期,還留下明顯破壞痕跡,在重災區帕盧市搜索繼續。失蹤親人遲遲未有消息,有災民情緒激動。

但亦有災民未絕望,始終希望奇蹟出現,尋回懷孕6個月的妻子。

印尼蘇拉威西島上星期五發生黎克特制7.5級地震,並引發海嘯,造成過千人死亡,傷者數以千計。隨著救援人員連日來深入偏遠災區,死亡人數可能增加。

