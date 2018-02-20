第61屆全美華埠小姐14位佳麗首次公開露面（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

第61屆全美華埠小姐將於本週四舉行，14位來自全國各地的佳麗首次全體公開露面。

今年的全美華埠小姐競賽，主題是美麗新世代，主辦方中華總商會表示，”新世代”講究的不單只是佳麗的外貌，更重要是佳麗的才藝表演，及在舉止和談吐中表現出的自信心。

競選統籌李婉兒（Judy Lee）說：”舊金山華埠小姐競選是很特別，因為不只是代表舊金山那麼簡單，是整個國家，美國的意思，佳麗要有文化背景，要識舊金山的歷史，又要識與我們的商會交流，李氏公所、黃氏公所等交流。”

14位佳麗當中，8位來自外州，6位來自灣區，有近十位的佳麗在才藝表演環節中表演跳舞。

代表舊金山參選的黃翠金（Maggie Huang）12歲由中國台山移民來美，黃翠金表示，自己不是土生土長，不論是學習或是交朋友都比人遲一步，多年來比人付出額外的努力。

她表示，自己的經歷代表了移民家庭努力奮鬥的過程，而她來美後又接受了西方教育，相信擁有這種不同文化的背景，有助她參選。

黃翠金說：”我表演的是我自己自編自導自演的中國民族舞，其實不算是民族舞，是中國現代舞，有中國文化，但又有西方元素的舞蹈。”

17歲的高中生高蕙心（Megan Ko）是今屆年紀最輕的參賽者，她代表Union City，高蕙心表示，媽媽是美韓混血兒，爸爸是華裔，她的成長正是中、西文化的結合，而成為華埠小姐是她自小的夢想。

高蕙心說：”由我小時候開始，爸爸常常用廣東話與我溝通，我的祖父母養大我，因此我總是離不開中華文化。”

今年的華埠小姐競賽將於本週四，即是2月22日晚上7時半，在舊金山市府對面的Herbst Theatre舉行，得獎佳麗還有機會代表舊金山到香港參加中華小姐競選。

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