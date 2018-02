第61屆全美華埠小姐14位佳麗首次公開露面（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

第61屆全美華埠小姐將於本週四舉行,14位來自全國各地的佳麗首次全體公開露面。

今年的全美華埠小姐競賽,主題是美麗新世代,主辦方中華總商會表示,”新世代”講究的不單只是佳麗的外貌,更重要是佳麗的才藝表演,及在舉止和談吐中表現出的自信心。

競選統籌李婉兒(Judy Lee)說:”舊金山華埠小姐競選是很特別,因為不只是代表舊金山那麼簡單,是整個國家,美國的意思,佳麗要有文化背景,要識舊金山的歷史,又要識與我們的商會交流,李氏公所、黃氏公所等交流。”

14位佳麗當中,8位來自外州,6位來自灣區,有近十位的佳麗在才藝表演環節中表演跳舞。

代表舊金山參選的黃翠金(Maggie Huang)12歲由中國台山移民來美,黃翠金表示,自己不是土生土長,不論是學習或是交朋友都比人遲一步,多年來比人付出額外的努力。

她表示,自己的經歷代表了移民家庭努力奮鬥的過程,而她來美後又接受了西方教育,相信擁有這種不同文化的背景,有助她參選。

黃翠金說:”我表演的是我自己自編自導自演的中國民族舞,其實不算是民族舞,是中國現代舞,有中國文化,但又有西方元素的舞蹈。”

17歲的高中生高蕙心(Megan Ko)是今屆年紀最輕的參賽者,她代表Union City,高蕙心表示,媽媽是美韓混血兒,爸爸是華裔,她的成長正是中、西文化的結合,而成為華埠小姐是她自小的夢想。

高蕙心說:”由我小時候開始,爸爸常常用廣東話與我溝通,我的祖父母養大我,因此我總是離不開中華文化。”

今年的華埠小姐競賽將於本週四,即是2月22日晚上7時半,在舊金山市府對面的Herbst Theatre舉行,得獎佳麗還有機會代表舊金山到香港參加中華小姐競選。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。