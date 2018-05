By

雖然踏入春季,但在美國本土很多地區,上月的氣溫比一般的4月寒冷,一項最新的分析報告就證實,2018年的4月,是過去21年來最寒冷的4月,中西部的艾奧瓦和威斯康辛州,更是自從1895年有記錄以來最寒冷的4月。

根據國家海洋和大氣管理局(NOAA)的報告,美國本土上月的平均氣溫是華氏48.9度,比平均溫度低2.2度,是自從1997年以來最寒冷的4月,也是有史以來第13寒冷的的4月。

美國本土只有6個州出現比一般天氣溫暖的4月,而在洛磯山脈以東的所有州分,就都錄得比平均寒冷的氣溫。

華盛頓郵報報導就指出,雖然美國大部分地區的4月異常寒冷,但在世界其他地區,就反而錄得比正常溫暖的4月。

