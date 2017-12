2017年大事回顧：灣區（第二集）

By

從北灣大火到移民政策,灣區在2017年經歷了天災人禍的紛紛擾擾,而舊金山市長李孟賢本月12號驟然辭世,令灣區華裔社區在悲傷中揮別2017年,歲末年終,灣區這一年相當不平靜,從政治、司法到大自然的變化,都影響著我們,接下來帶您看看本台選出的灣區大事回顧。

今年灣區最嚴重的天災就是北灣山火,10月8日深夜10點開始,15個地方分別出現山火,由於風力強勁,火勢一發不可收拾,州長布朗隔天宣布北加州Napa縣、Sonoma縣及Mendocino縣等8個縣進入緊急狀態,其中Santa Rosa縣由於火場極為靠近市區,災情最為嚴重。

這場加州死傷最嚴重的山火,造成44人死亡,一度有數萬人被強制疏散。

加州保險局統計,大火造成的財產損失,單單是申請保險理賠的部分至今已達94億美元,超過21,000間民居和2,800多間商店,以及3,000多輛汽車被燒毀。

回顧今年華裔社區討論最熱烈的話題,就是特朗普總統上任後推行的移民政策,從頒布旅遊禁令、打擊無證人士到取消DACA計畫,這一連串的收緊移民政策,使到灣區多個城市的移民庇護政策也受到挑戰。

舊金山、奧克蘭市(屋崙)、聖荷西、柏克萊等灣區多個城市都是庇護城市,特朗普政府以拒絕撥款做為打擊庇護城市的手段,包括舊金山和列治文市因此狀告特朗普政府,而加州也在一片爭議聲中,於今年10月5日由州長簽署SB54法案,使加州也成為全美第一個庇護州。

2015年7月,已經被遞解出境5次,來自墨西哥的無證人士Jose Ines Garcia Zarate,被控開槍殺死32歲白人女子Kate Steinle ,案件開審,陪審團今年11月30日裁定事件純屬意外,被告謀殺罪以及誤殺罪名不成立,持有武器的罪名則成立,判決引發全國譁然。

特朗普上任後,白人主義至上的右翼勢力抬頭,舊金山和柏克萊市今年8月26日和27日,分別有右翼人士計畫舉行集會,引發高度爭議。

舊金山市長李孟賢在內大批民選官員表明不歡迎集會,並部署大批警力維安,最終主辦方將活動取消,反右翼人士則在市府前廣場”團結起來反對仇恨”集會。

至於柏克萊市的”向柏克萊馬克斯主義說不”,8月27日原定舉行右翼人士集會,只有一些支持者出席,集會反而吸引數千名反制示威者現身對抗。

市府指有超過7,000人出席,有特朗普支持者與示威者發生肢體衝突,警方逮捕了13人,另有6人受傷。

加州今年年初正式揮別乾旱,不過灣區卻在9月份出現破紀錄的高溫熱浪,舊金山9月1日最高溫達到106華氏度,打破該市143年來的紀錄,其他城市也出現3位數的高溫,而這波熱浪持續到勞工節長周末結束,讓灣區民眾度過了一個難忘的勞工節。

歲末年終,灣區政壇傳來噩耗,舊金山市長李孟賢12月11日晚上10點多,在Safeway超市購物時突然昏倒,被送往醫院,經過幾個小時搶救無效,12日凌晨1點11分逝世,市長的家人、朋友以及同事都在身旁。

市長辦公室後來證實,李孟賢死於心臟病發,終年65歲。

李孟賢的遺缺隨即由市參議會主席London Breed代理,並將於明年6月舉行市長選舉。

回顧過去一年,最讓灣區民眾開心的莫過於NBA金州勇士隊勇奪上個季度的總冠軍,今年6月15日,再次捧得NBA總冠軍獎盃的勇士隊,在東灣奧克蘭市舉辦勝利大遊行,吸引來自灣區和全美約150萬人一同慶祝。

獲得最有價值球員殊榮的Kevin Durant,手捧獎杯讓球迷分享喜悅,而人氣很高的Steph Curry,則手捧著總冠軍獎杯,這是勇士隊史上第5個NBA總冠軍。

