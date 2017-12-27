2017年大事回顧：灣區（第二集）

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【KTSF 古琳嘉報導】

從北灣大火到移民政策，灣區在2017年經歷了天災人禍的紛紛擾擾，而舊金山市長李孟賢本月12號驟然辭世，令灣區華裔社區在悲傷中揮別2017年，歲末年終，灣區這一年相當不平靜，從政治、司法到大自然的變化，都影響著我們，接下來帶您看看本台選出的灣區大事回顧。

今年灣區最嚴重的天災就是北灣山火，10月8日深夜10點開始，15個地方分別出現山火，由於風力強勁，火勢一發不可收拾，州長布朗隔天宣布北加州Napa縣、Sonoma縣及Mendocino縣等8個縣進入緊急狀態，其中Santa Rosa縣由於火場極為靠近市區，災情最為嚴重。

這場加州死傷最嚴重的山火，造成44人死亡，一度有數萬人被強制疏散。

加州保險局統計，大火造成的財產損失，單單是申請保險理賠的部分至今已達94億美元，超過21,000間民居和2,800多間商店，以及3,000多輛汽車被燒毀。

回顧今年華裔社區討論最熱烈的話題，就是特朗普總統上任後推行的移民政策，從頒布旅遊禁令、打擊無證人士到取消DACA計畫，這一連串的收緊移民政策，使到灣區多個城市的移民庇護政策也受到挑戰。

舊金山、奧克蘭市（屋崙）、聖荷西、柏克萊等灣區多個城市都是庇護城市，特朗普政府以拒絕撥款做為打擊庇護城市的手段，包括舊金山和列治文市因此狀告特朗普政府，而加州也在一片爭議聲中，於今年10月5日由州長簽署SB54法案，使加州也成為全美第一個庇護州。

2015年7月，已經被遞解出境5次，來自墨西哥的無證人士Jose Ines Garcia Zarate，被控開槍殺死32歲白人女子Kate Steinle ，案件開審，陪審團今年11月30日裁定事件純屬意外，被告謀殺罪以及誤殺罪名不成立，持有武器的罪名則成立，判決引發全國譁然。

特朗普上任後，白人主義至上的右翼勢力抬頭，舊金山和柏克萊市今年8月26日和27日，分別有右翼人士計畫舉行集會，引發高度爭議。

舊金山市長李孟賢在內大批民選官員表明不歡迎集會，並部署大批警力維安，最終主辦方將活動取消，反右翼人士則在市府前廣場”團結起來反對仇恨”集會。

至於柏克萊市的”向柏克萊馬克斯主義說不”，8月27日原定舉行右翼人士集會，只有一些支持者出席，集會反而吸引數千名反制示威者現身對抗。

市府指有超過7,000人出席，有特朗普支持者與示威者發生肢體衝突，警方逮捕了13人，另有6人受傷。

加州今年年初正式揮別乾旱，不過灣區卻在9月份出現破紀錄的高溫熱浪，舊金山9月1日最高溫達到106華氏度，打破該市143年來的紀錄，其他城市也出現3位數的高溫，而這波熱浪持續到勞工節長周末結束，讓灣區民眾度過了一個難忘的勞工節。

歲末年終，灣區政壇傳來噩耗，舊金山市長李孟賢12月11日晚上10點多，在Safeway超市購物時突然昏倒，被送往醫院，經過幾個小時搶救無效，12日凌晨1點11分逝世，市長的家人、朋友以及同事都在身旁。

市長辦公室後來證實，李孟賢死於心臟病發，終年65歲。

李孟賢的遺缺隨即由市參議會主席London Breed代理，並將於明年6月舉行市長選舉。

回顧過去一年，最讓灣區民眾開心的莫過於NBA金州勇士隊勇奪上個季度的總冠軍，今年6月15日，再次捧得NBA總冠軍獎盃的勇士隊，在東灣奧克蘭市舉辦勝利大遊行，吸引來自灣區和全美約150萬人一同慶祝。

獲得最有價值球員殊榮的Kevin Durant，手捧獎杯讓球迷分享喜悅，而人氣很高的Steph Curry，則手捧著總冠軍獎杯，這是勇士隊史上第5個NBA總冠軍。

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