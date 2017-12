2017年大事回顧：美國（第三集）

By

【KTSF 張麗月報導】

又到回顧過去一年,美國本土所發生的大事,在特朗普總統上場主政下,國內發生風災、火災和槍擊案,又有席捲全國的性醜聞等,鬧得熱烘烘。

特朗普在1月上任,成為美國第45任總統,在他執政頭100天內,就簽署了90項行政命令,比任何總統簽署的都要多。

特朗普強調的是以”美國優先” 為施政綱領,引伸出保護主義,經濟上特別強調將美國企業的職位回流,要對付不公平貿易及侵權行為。

他也要打擊非法移民,因此主張興建美墨邊界圍牆,以堵截來自墨西哥方面的偷渡者,並收緊移民政策,結束奧巴馬時代給予無證年青人在美國居留工作的DACA計劃。

他也以反恐名義,先後對幾個回教為主的國家發出旅遊禁令,但是都被法庭以禁令特別針對穆斯林違反憲法為由駁回,不能全面執行。

此外,他執意要廢除奧巴馬健保法,也都遭到重大挫敗,執政一年基本上可以說是不論外交內政,逢奧巴馬政策必反。

任期一年將盡,基本上並無建樹,唯有寄望減稅,令共和黨人在明年國會中期選舉能保得住國會控制權,國會參眾兩院共和黨人不負特朗普所望,通過各自的減稅法案,趕在聖誕節前完成最終的立法工作.

這個減稅方案大幅降低企業稅及提高個人標準免稅額,但也限制分類扺稅,此外,法案也加入條款,廢除奧巴馬健保法中有關人人必須買健保的規定。

市場對減稅的憧憬令股市一路漲,美股三大指數今年內屢創新高,連續9年的牛市,已令不少人擔心美股泡沫化,不過經濟仍然興旺,全國平均失業率在5%以下。

雖然樓價高升但通脹未有失控,聯儲局在今年內加息三次。

在股市及經濟不斷報佳音的同時,特朗普的民望就跌至谷底,最新民調顯示他的支持度跌至32%,是歷屆總統上任頭一年同期最低,這個除了涉及他的外交內政的表現之外,也同他不斷惹來口舌是非,以及捲入通俄案有關。

他炒了FBI局長James Comey,陷入妨礙司法的嫌疑,導致司法部必須指派特別檢察官穆勒(Robert Muller)去獨立調查特朗普團隊是否串通俄國干擾美國大選,至今已扯出特朗普權力核心圈子裡面的人。

上台不到一個月便要辭職的白宮國家 Michael Flynn,承認在通俄案的調查中向FBI說謊 ,未有如實交代在去年底政權交接期間,與駐美俄國大使的接觸。

特朗普的競選團隊中的外交事務顧問帕帕多普路斯也承認,向FBI 隱暪去年大選期間,他與俄國政府的聯繫。

與俄國關係密切的前特朗普競選經理Paul Manafort及其生意伙伴,就被聯邦大陪審團起訴12項重罪,當中包括陰謀反美及洗黑錢。

此外,Manafort與特朗普的長子及女婿,也被揭發在去年6月大選前,在紐約Trump Tower大廈與俄國律師及特工見面,想拿據俄國聲稱是希拉莉的黑材料。

特朗普就一再否認有同俄國串謀,指事情是民主黨人輸不起大選,因而搞出來的政治迫害。

通俄案之外,又有性騷擾事件緊緊纏住特朗普,由此而觸發婦女維權行動,進而令多名政界演藝界,以至新聞界知名人士都紛紛捲入其中,全國更因此出現一股名為’MeToo’的反性騷擾浪潮,有男有女,很多人挺身檢舉,據講是多年前發生的

“非禮甚至強姦行為”。

今年美國社會不只聲討性騷擾,也關注警方的暴力問題,尤其是警方粗暴待非洲裔,而其中幾宗警察槍殺黑人案件引起巨大爭議,一個名為”黑人生命寶貴”的維權抗議運動由此展開。

此外,由舊金山淘金者四分衛Collin Kaepernick率先參與的球場奏國歌時球員單膝跪地抗議行動,很快引起全國各地多個球隊響應。

另一個繼續讓美國社會關注的是槍枝暴力問題,最可怖的例子是,拉斯維加斯10月1日晚發生美國歷來最暴戻的槍擊案,64歲槍手從酒店32樓房間,向地面舉行戶外音樂會的人群亂槍掃射,造成最少58人死亡,500多人受傷。

槍手的行兇動機仍然是個謎,槍手也向附近機場的燃料庫開槍,警方其後在槍手入住的酒店房間和汽車找到大批槍械彈藥,至今有部份生還者集體起訴酒店、音樂會主辦者和槍械製造商疏忽罪,要求賠償。

事件發生後,全國響起聲浪,要求加強管制槍枝,但在美國槍會的強大影響下,國會在依然沒有作為。

特朗普上台後,美國的白人至上的意識明顯抬頭,社會上右翼白人主義者攻擊少數族裔的案例大幅增加,當中最矚目的是夏天時,發生在南卡羅萊納州Charlottesville市的暴力攻擊事件。

大批屬於另類右翼勢力的白人至上者聯合新納粹黨,在8月12號針對民權團體,要求拆除該市的邦聯人物銅像舉行反制示威。

遊行隊伍高舉3K黨標誌的火炬,高叫有種族主義色彩的口號,他們與民權支持者發生衝突,警方袖手旁觀,有人開車撞入人群,撞死一個支持民權的白人女子,有30幾人受傷。

特朗普起初認為衝突雙方都有錯,後來改變口風,偏向右翼白人主義者,事件引來全國各地的抗議及拆邦聯人物銅像浪潮。

2017年美國本土承受了兩次嚴重風災,超級颶風Harvey和Irma,先後橫掃德州和佛羅里達州,造成廣泛破壞。

有經濟專家預測,這兩股風災對整體經濟造成的損失,可能推低今年的GDP,甚至打擊這兩個州的長期競爭力。

此外美屬波多黎各也遭到颶風馬利亞的重創,至今都未恢復。

加州在今年就發生兩場特大山火,北加州山火在10月上旬開始燒起,火勢橫掃北灣的Sonoma縣及Napa縣,重創加州著名的萄葡酒鄉,Buttles縣、Mendocino 縣也受到波及。

這場山火被視為歷來加州最嚴重的山火之一,造成20多人死亡,及33億元的財物損失。

到12月初,南加州洛杉磯以北的Ventura縣及Santa Barbara縣也發生特大山火,稱為Thomas Fire燒了近30萬英畝林地,也是加州歷來最嚴重的火災。

此外,南加州的San Fernando縣 Bel Air縣、Riverside縣、洛杉磯縣、聖地牙哥縣地區也分別發生大大小小的山火,雖然規模不及Thomas Fire,也燒毀數以萬英畝計的林地。

