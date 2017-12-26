2017年大事回顧：灣區（第一集）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

2017年即將過去，在這一年當中，在灣區、全國以至全世界發生了什麼大事呢？本台一連5天與大家一起回顧，首先回顧一下灣區的大事。

罪案、治安一向都是市民最關心的問題之一，首先帶大家回顧一下灣區今年出現了多宗非常矚目的法庭案件，全部都是謀殺案。

在中國出生的30歲富家女Tiffany Li，與男友Kaveh Bayat，以及男友保鑣Olivier Adella，被控於2016年4月28日殺害Li的前男友Keith Green，今年初Li的家人為她交了3,500萬的保釋金，令案件引起全國的關注，是聖馬刁（San Mateo）縣史上保釋金額最高的一次。

控方暫未透露3人的犯案動機，不過早前有報導指，保鑣Olivier Adella有意轉做污點證人。

Adella指死者Green曾多次問Li拿錢，Li認為Green只關心錢，並不關心二人的子女，Li被指因而動殺機，案件暫定於明年1月開審。

4年前發生的舊金山珠寶店謀殺案，於今年6月開審，現年27歲的非裔被告Barry White，被控在2013年7月12日在舊金山Brannan 街888號一間珠寶店中，懷疑因為購買的金鍊不合心意，開槍及用刀殘忍殺死兩名華裔女職員，51歲的趙瑞錦及37歲的楊麗坤，並打傷珠寶店的老闆。

陪審團一致裁定被告White 17項罪名包括兩項一級謀殺罪全部成立，法官暫時未定出判刑日期。

南灣Cupertino市第一位華裔民選校區委員隋景祿（Tommy Shwe）在今年1月17日失蹤，警方幾天後在中谷地區發現他的屍體，並拘捕一名在隋景祿公司擔任雜工的38歲男子Christopher Ellebracht，落案控告他謀殺罪。

警方指，Ellebracht曾冒充隋景祿的簽名，在隋景祿的銀行戶口提走一萬元，因此警方懷疑Ellebracht因為金錢而動殺機。

Ellebracht今年曾多次上庭，但至今仍未就事件答辯，被告的母親及他的代表律師指被告有精神問題。

2012年，舊金山雷家五口滅門命案開審，65歲的雷華舜和他62歲妻子許婉儀，二女兒37歲的雷映雪，32歲小兒子雷元驥和30歲兒媳朱家慧，當年3月份被發現倒斃在舊金山市立大學附近Howth街一棟住宅中，法醫證實全部被人殺害。

陪審團經過近6天的退庭商議後裁定，案中唯一被告，41歲越華裔男子陸太平（Binh Thai Luc），5項一級謀殺罪成立，最高刑罰是終身監禁不得假釋，而陸太平的代表律師表示，陸太平會上訴。

另外，灣區今年亦發生多宗與華裔社區息息相關的罪案，今年6月14日星期三，速遞公司UPS位於舊金山的貨倉發生造成4死的槍擊案。

警方表示，38歲亞裔送貨員Jimmy Lam當日早上近9時趁早會期間，涉嫌開槍殺死3名同事，分別是56歲的華裔Wayne Chan、50歲的華裔Benson Louie，以及46歲的Mike Lefiti，Lam最後亦吞槍自殺。

警方調查案件，並向超過100人錄取口供後，仍然未能確定槍手的行兇動機，但指出槍手是有預謀行兇，亦有清晰的目標，至於槍手是怎樣帶著手槍避開UPS貨倉門口的金屬探測器進入貨倉內，仍然是一個謎。

舊金山Portola區6月份起發生4宗涉及種族的仇恨犯罪，一名19歲的拉美裔男子被指專門在街上襲擊華裔女子，有受害人被匪徒打至面部骨折，最後警方成功拘捕匪徒。

另外9月份兩星期內，在灣景區同樣發生兩宗華裔長者無故被襲擊的案件，一名婆婆在輕軌列車站候車期間，被一名非洲裔女子推落馬路受傷。

另一名62歲的華裔女事主，無故被一名非洲裔男子用鐵鎚襲擊，在目擊者的協助下，警方最終成功拘捕這兩宗案件的涉案疑犯。

舊金山華裔Uber司機蔡平新（Piseth Chhay）今年5月份失蹤，警方懷疑蔡平新的朋友Bob Tang是蔡平新失蹤前最後見過的人，於是在5月底約見Tang，不過Tang並沒有現身。

警方指Tang很可能已經逃走到柬埔寨，直到6月底，警方在東灣Hayward市一個Tang曾經工作過的貨倉，發現人體殘肢，不過直到現在法醫仍未確定死者身份，蔡平新到現在仍然失蹤。

而在社區事務上，舊金山華裔社區今年鬧得最熱烘烘的話題，相信非大麻藥店及娛樂用大麻立法的問題莫屬。

最先觸發起華裔群起示威的是，前奧克蘭（屋崙）華裔市長關麗珍及其丈夫，與大麻藥店Apothecarium合夥，計劃在Noriega街開設日落區首間大麻藥店，激發起大批當地居民的反對。

華裔居民擔心藥店影響社區治安以及兒童成長，舉行多場示威表示反對，又在街頭收集簽名。

在上訴公聽會中，更有近千人出席，表達反對的意見，最終市參事以9比2推翻規劃委員發牌的決定。

事件並未就此告一段落，在訪谷區、Portola區及日落區Irving街，相繼有人申請開大麻藥店，當中兩間已獲准發牌。

同時娛樂用大麻明年起合法，舊金山等多個灣區城市都希望趕在限期前完成立法，不過一班以華裔居民為首的團體，呼籲舊金山市府收緊相關立法，保護青少年的健康，包括建議將大麻店與學校的距離，由600呎增至1,000呎，以及將0-5歲的託兒所也包括在受保護範圍。

但居民大力提倡的修訂案，市參議會統統都沒有接納，大麻法例預計在明年1月5日正式生效。

一對分別來自台灣及香港的華裔夫婦，兩年前以約9萬元在網上拍賣會投得豪宅區Presidio Terrace當中的公共空間，包括街道、馬路及綠化用地等。

市府指出，過去近30年來，Presidio Terrace的業主都沒有就公共空間繳交一項每年14元的稅項，市府多次聯絡，都沒有得到回覆，最後決定進行拍賣。

一班業主指出，對欠稅及拍賣一概不知情，要求市參議會廢除這宗交易，最終市參議會通過廢除交易，將這條街道的業權還給業主。

當然今年灣區發生的大事不只以上的事件，下一集的大事回顧，會帶大家由天災人禍至政治，了解與華裔社區息息相關的大事。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。