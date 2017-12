2017年大事回顧：灣區（第一集）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

2017年即將過去,在這一年當中,在灣區、全國以至全世界發生了什麼大事呢?本台一連5天與大家一起回顧,首先回顧一下灣區的大事。

罪案、治安一向都是市民最關心的問題之一,首先帶大家回顧一下灣區今年出現了多宗非常矚目的法庭案件,全部都是謀殺案。

在中國出生的30歲富家女Tiffany Li,與男友Kaveh Bayat,以及男友保鑣Olivier Adella,被控於2016年4月28日殺害Li的前男友Keith Green,今年初Li的家人為她交了3,500萬的保釋金,令案件引起全國的關注,是聖馬刁(San Mateo)縣史上保釋金額最高的一次。

控方暫未透露3人的犯案動機,不過早前有報導指,保鑣Olivier Adella有意轉做污點證人。

Adella指死者Green曾多次問Li拿錢,Li認為Green只關心錢,並不關心二人的子女,Li被指因而動殺機,案件暫定於明年1月開審。

4年前發生的舊金山珠寶店謀殺案,於今年6月開審,現年27歲的非裔被告Barry White,被控在2013年7月12日在舊金山Brannan 街888號一間珠寶店中,懷疑因為購買的金鍊不合心意,開槍及用刀殘忍殺死兩名華裔女職員,51歲的趙瑞錦及37歲的楊麗坤,並打傷珠寶店的老闆。

陪審團一致裁定被告White 17項罪名包括兩項一級謀殺罪全部成立,法官暫時未定出判刑日期。

南灣Cupertino市第一位華裔民選校區委員隋景祿(Tommy Shwe)在今年1月17日失蹤,警方幾天後在中谷地區發現他的屍體,並拘捕一名在隋景祿公司擔任雜工的38歲男子Christopher Ellebracht,落案控告他謀殺罪。

警方指,Ellebracht曾冒充隋景祿的簽名,在隋景祿的銀行戶口提走一萬元,因此警方懷疑Ellebracht因為金錢而動殺機。

Ellebracht今年曾多次上庭,但至今仍未就事件答辯,被告的母親及他的代表律師指被告有精神問題。

2012年,舊金山雷家五口滅門命案開審,65歲的雷華舜和他62歲妻子許婉儀,二女兒37歲的雷映雪,32歲小兒子雷元驥和30歲兒媳朱家慧,當年3月份被發現倒斃在舊金山市立大學附近Howth街一棟住宅中,法醫證實全部被人殺害。

陪審團經過近6天的退庭商議後裁定,案中唯一被告,41歲越華裔男子陸太平(Binh Thai Luc),5項一級謀殺罪成立,最高刑罰是終身監禁不得假釋,而陸太平的代表律師表示,陸太平會上訴。

另外,灣區今年亦發生多宗與華裔社區息息相關的罪案,今年6月14日星期三,速遞公司UPS位於舊金山的貨倉發生造成4死的槍擊案。

警方表示,38歲亞裔送貨員Jimmy Lam當日早上近9時趁早會期間,涉嫌開槍殺死3名同事,分別是56歲的華裔Wayne Chan、50歲的華裔Benson Louie,以及46歲的Mike Lefiti,Lam最後亦吞槍自殺。

警方調查案件,並向超過100人錄取口供後,仍然未能確定槍手的行兇動機,但指出槍手是有預謀行兇,亦有清晰的目標,至於槍手是怎樣帶著手槍避開UPS貨倉門口的金屬探測器進入貨倉內,仍然是一個謎。

舊金山Portola區6月份起發生4宗涉及種族的仇恨犯罪,一名19歲的拉美裔男子被指專門在街上襲擊華裔女子,有受害人被匪徒打至面部骨折,最後警方成功拘捕匪徒。

另外9月份兩星期內,在灣景區同樣發生兩宗華裔長者無故被襲擊的案件,一名婆婆在輕軌列車站候車期間,被一名非洲裔女子推落馬路受傷。

另一名62歲的華裔女事主,無故被一名非洲裔男子用鐵鎚襲擊,在目擊者的協助下,警方最終成功拘捕這兩宗案件的涉案疑犯。

舊金山華裔Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)今年5月份失蹤,警方懷疑蔡平新的朋友Bob Tang是蔡平新失蹤前最後見過的人,於是在5月底約見Tang,不過Tang並沒有現身。

警方指Tang很可能已經逃走到柬埔寨,直到6月底,警方在東灣Hayward市一個Tang曾經工作過的貨倉,發現人體殘肢,不過直到現在法醫仍未確定死者身份,蔡平新到現在仍然失蹤。

而在社區事務上,舊金山華裔社區今年鬧得最熱烘烘的話題,相信非大麻藥店及娛樂用大麻立法的問題莫屬。

最先觸發起華裔群起示威的是,前奧克蘭(屋崙)華裔市長關麗珍及其丈夫,與大麻藥店Apothecarium合夥,計劃在Noriega街開設日落區首間大麻藥店,激發起大批當地居民的反對。

華裔居民擔心藥店影響社區治安以及兒童成長,舉行多場示威表示反對,又在街頭收集簽名。

在上訴公聽會中,更有近千人出席,表達反對的意見,最終市參事以9比2推翻規劃委員發牌的決定。

事件並未就此告一段落,在訪谷區、Portola區及日落區Irving街,相繼有人申請開大麻藥店,當中兩間已獲准發牌。

同時娛樂用大麻明年起合法,舊金山等多個灣區城市都希望趕在限期前完成立法,不過一班以華裔居民為首的團體,呼籲舊金山市府收緊相關立法,保護青少年的健康,包括建議將大麻店與學校的距離,由600呎增至1,000呎,以及將0-5歲的託兒所也包括在受保護範圍。

但居民大力提倡的修訂案,市參議會統統都沒有接納,大麻法例預計在明年1月5日正式生效。

一對分別來自台灣及香港的華裔夫婦,兩年前以約9萬元在網上拍賣會投得豪宅區Presidio Terrace當中的公共空間,包括街道、馬路及綠化用地等。

市府指出,過去近30年來,Presidio Terrace的業主都沒有就公共空間繳交一項每年14元的稅項,市府多次聯絡,都沒有得到回覆,最後決定進行拍賣。

一班業主指出,對欠稅及拍賣一概不知情,要求市參議會廢除這宗交易,最終市參議會通過廢除交易,將這條街道的業權還給業主。

當然今年灣區發生的大事不只以上的事件,下一集的大事回顧,會帶大家由天災人禍至政治,了解與華裔社區息息相關的大事。

