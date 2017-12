2017年大事回顧：國際（第四集）

By

【KTSF 黃候彬報導】

踏入2017年,美國新任總統特朗普上台,他以第一時間拆毀奧巴馬的外交內政建樹,世界局勢也即時受到衝擊,同大家回顧特朗普入主白宮頭一年,國際事務出現什麼變化。

特朗普在1月上任總統後3日,就宣布美國退出TPP跨太平洋夥伴協定,這項貿易協定是美國與其他11個泛太平洋國家,花了多年時間談判才達成,它打上奧巴馬印記的成就,是為美國重返亞太地區的戰略所做的經濟部署。

除了推動以亞太地區自由貿易,為美國在全球經濟重新定位之外,也是為了制衡中國崛起在經貿方面對亞太的影響力。

特朗普一上台便打著”美國優先”的旗號退出TPP,被認為是美國將經濟領導地位拱手出讓,歐盟因此有機會乘虛而入,中國也就更能推展一帶一路計劃。

如果說美國撤出TPP是放棄在亞太的經貿領導地位,到6月份,特朗普宣布美國退出幾乎全世界都參予的巴黎氣候協定,此舉就更加被眾多輿論認為是美國不再主導世界事務。

特朗普指巴黎協定強制減少碳排放量,會令美國的油氣煤炭工業受打擊,並流失大量的職位,經濟會蒙受數以萬億美元計算的損失。

他要求重新談判巴黎協定,但歐盟不同意,與美國並稱為世上最大的溫室氣體排放國家的中國,決定履行巴黎協定。

根據協定,奧巴馬政府承諾到2025年時,將美國的溫室氣體排放量按2005年的水平減少28%。

特朗普下令美國退出巴黎協定,不僅意味著要推翻美國對世界的環保承諾,也要扭轉奧巴馬政府的清潔能源政策,走上污染性的石化能源的回頭路,在12月中旬,他透露會將氣候變化剔除出美國國家安全戰略名單。

特朗普在氣候變化問題上退縮,以及他與俄國有曖昧的關係,令他上台後,美國與歐洲盟友即時疏遠,在他出訪歐洲期間,全世界也都看到他與歐洲盟國領袖格格不入。

在北約峰會,他批評北約歐洲盟國的軍費不足,樣樣要靠美國並不公平,這個軍事同盟的成立,就是要防禦俄國的前身蘇聯,而他在北約峰會竟然不提北約的共同防衛承諾,令德國總理默克爾都叫北約盟友現在要靠自己。

這些現象反映在美德關係上,更可見以往的緊密友好,如今變成冷淡隔膜。

在雙邊貿易問題上,面對特朗普的指責,默克爾決定按歐盟法規辦事,德國不會同美國單獨談,而德國要美國跟歐盟談。

在亞洲方面,特朗普上任後,美國與北韓的關係更加緊張,美朝最高領導人隔空對罵,金正恩罵特朗普是老而不、老懵懂、老顛佬,滿口垃圾。

特朗普就罵金正恩是狂人、火箭小人,諷剌他要北韓發射導彈,是自取滅亡。

北韓在今年內有16次試射,一共發射了23枚導彈 ,每試射一次,技術就前進一步,導彈的體積更大。

平壤特別揀了美國國慶日試射首枚火星15型洲際彈導飛彈,並聲稱可以搭載重型核彈頭,攻擊美國本土任何一處,之後平壤再試射多兩枚洲際彈道飛彈,導彈飛越日本,平壤自誇有能力隨時隨地發射導彈。

今年1月時,北韓聲稱擁有氫氣彈,9月時進行第6次核試,北韓加緊研製核武,並揚言要攻擊美國,令特朗普聲言會用”烈焰怒火”對付北韓。

他所講的”烈焰怒火”被解讀為核武,因此引起全球關注朝鮮半島是否會觸發一場核戰。

特朗普4月時在佛州莊園與到訪的中國國家主席習近平見面,11月他展開亞洲4國行程,回訪中國時,北韓核武問題都是美中元首重點議題。

特朗普尋求中國施壓力,逼北韓放棄核武,作為北韓最大靠山的中國,一方面對北韓實施某些制裁,同時也主張經由談判實現朝鮮半島無核化。

而要拉攏平壤坐上談判桌,中國建議美國不好打主意推翻北韓現政權。

回美國後,特朗普透露美中雙方認同北韓不能只是凍結核武計劃,以換取國際的讓步,而必須要銷毀手上的核武,美國官員估計,北韓現有約60枚核彈。

美中對於如何對待北韓立場有分歧,但不妨礙雙方加強貿易關係,特朗普訪華期間見證兩國簽署總值2,530億美元的貿易協議,涵蓋的項目有油氣能源,到科技,到航空,到汽車零件都有,不過當中許多並沒有約束力,就是說隨時可以推翻。

這個就好像特朗普在北京聲稱不怪罪中國對美國從事不公平貿易,但回美後宣布最新的國家安全戰略,把經濟安全列為國家安全,並點名批評中國與俄國在經濟、軍事,甚至價值觀等方面,挑戰美國權威同利益,試圖侵蝕美國安全同繁榮。

財政部長也透露,不排除可能向中國貨品徵收新的關稅,來解決不公平貿易的問題。

在南海問題上,美國以維護國際航道航行自由的名義,繼續派軍艦到南海巡航,中國則加緊在南海建造人工島礁。

不過由於菲律賓新任總統杜特爾特與中國修好,降低菲律賓與中國在南海的主權爭議,現在只有越南繼續在南海問題上與中國對抗。

美國願意從中調停,東盟國家與中國在夏天同意為南海行為守則設立一個談判框架,落實2002年的南海行為宣言。

