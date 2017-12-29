2017年大事回顧：國際（第四集）

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【KTSF 黃候彬報導】

踏入2017年，美國新任總統特朗普上台，他以第一時間拆毀奧巴馬的外交內政建樹，世界局勢也即時受到衝擊，同大家回顧特朗普入主白宮頭一年，國際事務出現什麼變化。

特朗普在1月上任總統後3日，就宣布美國退出TPP跨太平洋夥伴協定，這項貿易協定是美國與其他11個泛太平洋國家，花了多年時間談判才達成，它打上奧巴馬印記的成就，是為美國重返亞太地區的戰略所做的經濟部署。

除了推動以亞太地區自由貿易，為美國在全球經濟重新定位之外，也是為了制衡中國崛起在經貿方面對亞太的影響力。

特朗普一上台便打著”美國優先”的旗號退出TPP，被認為是美國將經濟領導地位拱手出讓，歐盟因此有機會乘虛而入，中國也就更能推展一帶一路計劃。

如果說美國撤出TPP是放棄在亞太的經貿領導地位，到6月份，特朗普宣布美國退出幾乎全世界都參予的巴黎氣候協定，此舉就更加被眾多輿論認為是美國不再主導世界事務。

特朗普指巴黎協定強制減少碳排放量，會令美國的油氣煤炭工業受打擊，並流失大量的職位，經濟會蒙受數以萬億美元計算的損失。

他要求重新談判巴黎協定，但歐盟不同意，與美國並稱為世上最大的溫室氣體排放國家的中國，決定履行巴黎協定。

根據協定，奧巴馬政府承諾到2025年時，將美國的溫室氣體排放量按2005年的水平減少28%。

特朗普下令美國退出巴黎協定，不僅意味著要推翻美國對世界的環保承諾，也要扭轉奧巴馬政府的清潔能源政策，走上污染性的石化能源的回頭路，在12月中旬，他透露會將氣候變化剔除出美國國家安全戰略名單。

特朗普在氣候變化問題上退縮，以及他與俄國有曖昧的關係，令他上台後，美國與歐洲盟友即時疏遠，在他出訪歐洲期間，全世界也都看到他與歐洲盟國領袖格格不入。

在北約峰會，他批評北約歐洲盟國的軍費不足，樣樣要靠美國並不公平，這個軍事同盟的成立，就是要防禦俄國的前身蘇聯，而他在北約峰會竟然不提北約的共同防衛承諾，令德國總理默克爾都叫北約盟友現在要靠自己。

這些現象反映在美德關係上，更可見以往的緊密友好，如今變成冷淡隔膜。

在雙邊貿易問題上，面對特朗普的指責，默克爾決定按歐盟法規辦事，德國不會同美國單獨談，而德國要美國跟歐盟談。

在亞洲方面，特朗普上任後，美國與北韓的關係更加緊張，美朝最高領導人隔空對罵，金正恩罵特朗普是老而不、老懵懂、老顛佬，滿口垃圾。

特朗普就罵金正恩是狂人、火箭小人，諷剌他要北韓發射導彈，是自取滅亡。

北韓在今年內有16次試射，一共發射了23枚導彈 ，每試射一次，技術就前進一步，導彈的體積更大。

平壤特別揀了美國國慶日試射首枚火星15型洲際彈導飛彈，並聲稱可以搭載重型核彈頭，攻擊美國本土任何一處，之後平壤再試射多兩枚洲際彈道飛彈，導彈飛越日本，平壤自誇有能力隨時隨地發射導彈。

今年1月時，北韓聲稱擁有氫氣彈，9月時進行第6次核試，北韓加緊研製核武，並揚言要攻擊美國，令特朗普聲言會用”烈焰怒火”對付北韓。

他所講的”烈焰怒火”被解讀為核武，因此引起全球關注朝鮮半島是否會觸發一場核戰。

特朗普4月時在佛州莊園與到訪的中國國家主席習近平見面，11月他展開亞洲4國行程，回訪中國時，北韓核武問題都是美中元首重點議題。

特朗普尋求中國施壓力，逼北韓放棄核武，作為北韓最大靠山的中國，一方面對北韓實施某些制裁，同時也主張經由談判實現朝鮮半島無核化。

而要拉攏平壤坐上談判桌，中國建議美國不好打主意推翻北韓現政權。

回美國後，特朗普透露美中雙方認同北韓不能只是凍結核武計劃，以換取國際的讓步，而必須要銷毀手上的核武，美國官員估計，北韓現有約60枚核彈。

美中對於如何對待北韓立場有分歧，但不妨礙雙方加強貿易關係，特朗普訪華期間見證兩國簽署總值2,530億美元的貿易協議，涵蓋的項目有油氣能源，到科技，到航空，到汽車零件都有，不過當中許多並沒有約束力，就是說隨時可以推翻。

這個就好像特朗普在北京聲稱不怪罪中國對美國從事不公平貿易，但回美後宣布最新的國家安全戰略，把經濟安全列為國家安全，並點名批評中國與俄國在經濟、軍事，甚至價值觀等方面，挑戰美國權威同利益，試圖侵蝕美國安全同繁榮。

財政部長也透露，不排除可能向中國貨品徵收新的關稅，來解決不公平貿易的問題。

在南海問題上，美國以維護國際航道航行自由的名義，繼續派軍艦到南海巡航，中國則加緊在南海建造人工島礁。

不過由於菲律賓新任總統杜特爾特與中國修好，降低菲律賓與中國在南海的主權爭議，現在只有越南繼續在南海問題上與中國對抗。

美國願意從中調停，東盟國家與中國在夏天同意為南海行為守則設立一個談判框架，落實2002年的南海行為宣言。

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