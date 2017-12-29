2017年大事回顧：台灣（第五集）

By

【KTSF 萬若全報導】

歲末年終，按照往例，台灣民眾都會選出年度代表字，今年台灣發生很多大事，像是一例一休，年金改革，還有同性婚姻合法化，每個人對事件的感受不同，因此選出了一個”茫”字，一起回顧2017年台灣發生的大事。

2月13日上午9點，一輛遊覽車在駛經台灣高速公路南港交流道時，在一處彎道側翻，造成車上33人死亡，肇事車輛屬於友力通運，出事當天接載蝶戀花旅行社，從武陵農場來回的賞櫻團，這是台灣高速公路交通史上最慘重的事故。

5月15日，台灣著名節目主持人豬哥亮因大腸癌末期，病逝於台大醫院，豬哥亮是台灣早期秀場天王，曾經因為沉溺於賭博欠大筆賭債，因此躲起來，遠離演藝圈，2009年再度復出，演藝事業再創巔峰，後來罹患大腸癌，拒絕接受治療。

5月24日，台灣大法官釋憲關於台灣同性婚姻，大法官規定相關機構應在兩年內修法，以促成同性婚姻，如兩年內沒有完成修法，就可以依民法親屬篇的婚姻相關規定，直接辦理登記結婚，也因此台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家。

中美洲國家巴拿馬政府6月12日晚上宣布已經與台灣斷交，並與中國建立正式外交關係，巴拿馬政府承認全世界只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。

巴拿馬是在台灣的中華民國建交歷史最常的邦交國，雙方關係可追溯到清朝，在1910年就建立外交關係，台巴斷交後，承認中華民國的邦交國只剩下20個。

2017年8月15日下午將近5點，在台灣各地發生大規模無預警停事件，起因於中油對台電的天然氣供應意外停止運作，停電造成一人死亡，一人受傷，多家商店暫停營業，道路照明無法運作，影響人口聚集的西部都會地帶，造成人民生活不便。

第29屆夏季世界大學運動會於2017年8月19日至8月30日在台北舉行，是台灣首次舉辦世界大學運動會，也是臺灣有史以來，主辦過層級最高的

國際體育賽事，共有145個國家與地區參與。

舉辦前發生場地使用問題，開幕式也發生抗議團體圍堵選手進場，造成沒有選手繞場的尷尬場面，不過最後還是圓滿結束，深獲好評，售票比率達87%，是歷屆最多的一次。

總統蔡英文今年出訪兩次，分別是1月7日出訪中美洲四友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多，來回都過境美國，10月再度出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋3友邦，停關島夏威夷。

她表示，出訪就是要凸顯台灣人不管多困難，都要走向世界的決心。

11月22日，新北市中和一棟5層樓老舊公寓晚上8點多遭人縱火，造成9死2傷的慘劇，警方發現4樓及頂樓加蓋的5樓公寓打通成28間套房出租，這把火也讓雙北市長下定決心拆除違章建築。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。