2017年大事回顧：台灣（第五集）

歲末年終,按照往例,台灣民眾都會選出年度代表字,今年台灣發生很多大事,像是一例一休,年金改革,還有同性婚姻合法化,每個人對事件的感受不同,因此選出了一個”茫”字,一起回顧2017年台灣發生的大事。

2月13日上午9點,一輛遊覽車在駛經台灣高速公路南港交流道時,在一處彎道側翻,造成車上33人死亡,肇事車輛屬於友力通運,出事當天接載蝶戀花旅行社,從武陵農場來回的賞櫻團,這是台灣高速公路交通史上最慘重的事故。

5月15日,台灣著名節目主持人豬哥亮因大腸癌末期,病逝於台大醫院,豬哥亮是台灣早期秀場天王,曾經因為沉溺於賭博欠大筆賭債,因此躲起來,遠離演藝圈,2009年再度復出,演藝事業再創巔峰,後來罹患大腸癌,拒絕接受治療。

5月24日,台灣大法官釋憲關於台灣同性婚姻,大法官規定相關機構應在兩年內修法,以促成同性婚姻,如兩年內沒有完成修法,就可以依民法親屬篇的婚姻相關規定,直接辦理登記結婚,也因此台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家。

中美洲國家巴拿馬政府6月12日晚上宣布已經與台灣斷交,並與中國建立正式外交關係,巴拿馬政府承認全世界只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分。

巴拿馬是在台灣的中華民國建交歷史最常的邦交國,雙方關係可追溯到清朝,在1910年就建立外交關係,台巴斷交後,承認中華民國的邦交國只剩下20個。

2017年8月15日下午將近5點,在台灣各地發生大規模無預警停事件,起因於中油對台電的天然氣供應意外停止運作,停電造成一人死亡,一人受傷,多家商店暫停營業,道路照明無法運作,影響人口聚集的西部都會地帶,造成人民生活不便。

第29屆夏季世界大學運動會於2017年8月19日至8月30日在台北舉行,是台灣首次舉辦世界大學運動會,也是臺灣有史以來,主辦過層級最高的

國際體育賽事,共有145個國家與地區參與。

舉辦前發生場地使用問題,開幕式也發生抗議團體圍堵選手進場,造成沒有選手繞場的尷尬場面,不過最後還是圓滿結束,深獲好評,售票比率達87%,是歷屆最多的一次。

總統蔡英文今年出訪兩次,分別是1月7日出訪中美洲四友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多,來回都過境美國,10月再度出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋3友邦,停關島夏威夷。

她表示,出訪就是要凸顯台灣人不管多困難,都要走向世界的決心。

11月22日,新北市中和一棟5層樓老舊公寓晚上8點多遭人縱火,造成9死2傷的慘劇,警方發現4樓及頂樓加蓋的5樓公寓打通成28間套房出租,這把火也讓雙北市長下定決心拆除違章建築。

