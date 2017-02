年度美西光電展 舊金山登場

By

【KTSF 古琳嘉報導】

一年一度的美西光電展1月31起在舊金山Moscone Center登場,這次台灣有八家光電業者帶來最新的產品或技術。

走進美國西部光電展,來自各國的光電業者齊聚一堂展出最新的產品外,也交流最新的光學技術。台灣的外貿協會今年率團帶領台灣具有指標性的八家業者聯合參展。台灣外貿協會舊金山辦公室主任賴文毅表示:「主要是零組件、雷射還有投影的技術。因為在很多在人工智慧、虛擬實境以及無人機這種各方面的應用愈來愈多,所以在光學應用上,這個市場愈來愈大。」

在新科技的領域中有很多涉及光學技術,以虛擬實境、自駕車和無人機來說,偵測技術都涉及到光學。華信光電科技公司行銷業務處副處長朱國棟表示:「自駕車有很多種感應器,其中一種最重要的感應就是雷射雷達、雷射光達,這種東西使用的是905波長脈衝雷射,這種脈衝雷射在華信光電已經研發成功而且大量的投放到市場上。」

而雷射技術不但已經應用在半導體製程,也可以用在矽谷新創事業需要高精密度與高品質的產品中。京碼公司董事長李俊豪表示:「我們雷射技術主要有三個,在雷射微切割,就是細微到微米級的切割,像未來micro LED也會用到,還有就是晶圓上面的微細切割,不要有碎裂、不要灰塵的這一塊,還有就是微鑽孔,像半導體的探針孔。」

至於在投影技術方面,不同於追求低價化的消費產品,目前台灣業者主打的是4K2K高畫質的高端投影技術。保勝光學公司行銷部經理鍾永鎮表示:「因為對品質的堅持,才能在消費產品中慢慢的大家比較在乎價格的現況下,逐步再往更高階的產品應用在轉型。」

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。