馬來西亞沙巴沉船事故,當局拘捕了船主及兩名船員協助調查,而獲救的中國遊客亦安全上岸,事故中有3名中國遊客死亡,還有5人失蹤包括一名小童。

獲救的中國遊客有人曬傷,也有脫水症狀,更難忘的是面對生死一線。用手機求救但是沒有信號,見過幾艘船,但太遠游不過去。掉進海中二十四小時後,有人痛失媽媽。皮膚浸在海水超過三十小時,本來已經開始潰爛,但是禍不單行。接載他們的船隻星期六早上,由亞庇前往環灘島期間,懷疑因為惡劣天氣沉沒。在海上漂流近三十二小時後,他們在納閩島附近由漁民救起。至於船長和一名船員,較早時已在原本目的地外五十三公里的迪加島獲救,他們與船主已被當局拘捕,協助調查船隻有否超載及無牌駕駛等。大馬當局已擴大搜索範圍到汶萊海域。

