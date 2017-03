華裔葉培恩出任舊金山華埠警察分局長 望加強警民溝通（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

負責管理舊金山華埠治安的中央警局於上星期一迎來新的華裔分局長,他上任後有什麼首要任務呢?

今年是(Paul Yep)加入舊金山警察局的第21年,他在華埠出生長大,而加入警隊的頭9年,就是駐守中央警局,知道被委任為新局長的一刻,葉培恩形容感覺就像回家一樣,同樣感到無比榮幸。

葉培恩說:”我不感到太大壓力,我覺得很興奮,第一,我回家了,第二,這個社區對我很重要,我很開心,我可以盡力為社區做事,讓市民感到安全。”

葉培恩之前擔任列治文區分局長,來到華埠,他的目標一樣清晰,就是得到同袍及社區的信任,讓這個分區成為市內最安全的社區。

葉培恩說:”我的目標是讓社區,成為舊金山最安全的社區,但第一件我做的事是,與我的同袍溝通,有很多團聚,亦有很多新面孔。”

在本星期,葉培恩計劃與警員一起巡邏社區,讓他與市民互相認識。

在他上任一星期以來,就發現華埠市民很少報案,他承諾會加快市民報案,至警員到達現場之間的時間,同時希望市民合作,就算是損失幾元的偷竊案,警局一樣要知道。

葉培恩說:”華人社區沒有報告每宗罪案,報案並不會影響我們,我們要去現場,亦要知道事件的發生,這樣我可以吩咐警員要更警覺,多與店主溝通,我希望每個警員都知道。”

根據過往記錄,在中央警局擔任過分局長的華裔警員,包括方裕文及譚敬文等,最後都能晉升至局長的級別。

