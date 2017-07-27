露宿者及治安問題續困擾舊金山華埠商戶（視頻）

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舊金山華埠一班華裔商家

今日與警方開會

討論住區內的無家可歸者問題

及治安問題

陳嘉琪報導

邵旗謙是華埠Stockton街

一間旅行社的東主

他表示 6月份時他的店舖

曾被一名無家可歸者騷擾

問職員及顧客討錢

最後他於中午12時51分報警

不過警員最後在

晚上7時33分

才說能夠過來錄口供

但店舖已經關門



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<邵旗謙/旅行社東主>

*我不明白

警察處理問題時

是否真的要涉及生死

或者是見到血才過來呢*

在同一條街上

洪老闆的攝影店

3個月內就發生兩次爆竊案

一次整塊玻璃被打破

另一次是鐵閘被拉開



News::L3rd



<洪老闆/攝影店東主>

*我最不開心是

第二次，匪徒拆開

我鐵閘的電盒

我叫警察來

他們都沒有落案*

邵旗謙和洪老闆

與其他十多名商戶代表

今日在會議上

講出這些發生在他們身上的罪案

希望負責該區治安的中央警局

能夠多加注意

警區分局長葉培恩

上任後首次與商家會面

他首先就警局

對商家造成的不便致歉

他表示近幾個月

華埠非常缺乏警力

能夠全職巡邏的警員

只有一人

因此警局會按照

案件的嚴重程度

而決定出動的次序

葉培恩提醒商家

絕對不要因為

警方沒有即時出動

沒拘捕匪徒而不報警

因為報了案

他才更有效分配警力

他亦表示

已向局方爭取更多警力

特別是雙語的警員

來中央警局駐守

相信區內市民

很快見到警力的改善

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