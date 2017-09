舊金山Missing Bay可負擔屋苑揭幕 共有198個單位

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山﹝三藩市﹞有最多可負擔房屋單位的屋苑,週五舉行揭幕儀式。

地點位於Mission Bay,Mission大道588號,總共有198個一睡房和兩睡房的可負擔單位,月租1090元到1576元,居民已經搬進去新的家。

這個新屋苑由華協中心地產發展商Related California、舊金山市長辦公室、以及市參事金貞妍合作推動。

總共有4054個申請者爭取入住這198個單位,反映出可負擔房屋的需求很大。

雖然這裡已經不接受申請,可是不用灰心,因為距離這裡幾分鐘車程的The Martin屋苑,提供12個可負擔房屋單位,現正接受申請。截止日期是10月16號,可負擔出租單位包括套房、一睡房及兩睡房單位,月租由1063元到1353元不等,有收入限制。詳情可點擊這裡瀏覽網站。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。