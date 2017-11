By

【KTSF 林佩樺報導】

聯合航空最後的747航班星期二早上從SFO起飛,機上載滿超過300位旅客,飛抵夏威夷為這個機行的

飛行生涯畫下句點。從1947年起,747主要被用在國際航線,成為不少美國人首次海外旅行的記憶。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。