美國投棄權票 聯合國安理會通過譴責以色列建殖民區

【KTSF 江良慧報導】

聯合國安理會通過決議,要求以色列停止所有殖民活動,以色列的傳統盟友美國一改以往做法,並無利用常任理事國身份,否決針對以色列的決議案,而是投棄權票。

由於美國沒有行駛否決權,決議案以14票比0獲得通過,以色列官員批評決議案是反對以色列,不是反對殖民區。

以色列官員又指責,美國放棄他們在中東唯一的盟友以色列,不過巴勒斯坦官員就歡迎決議案,認為是國際法的勝利,以及成功阻止以色列極端勢利的勝利。

以色列政府曾在較早前向美國候任總統特朗普求助,特朗普因此要求美國運用否決權,否決這個針對以色列的決議案,而安理會也因此把原定在昨天表決的議案押後。

表決過後,特朗普立即發推文,強調當他下月20號宣誓就任美國總統後,情況會截然不同。

以色列自1967年中東戰爭佔領約旦河西岸及東耶路撒冷後,在區內興建大約140個殖民區,住有50萬名猶太人,以色列的殖民活動直被指違反國際法,成為以巴和平的主要障礙。

