民權組織為無證人士提供法律訓練

針對移民社區內的無證人士人心惶惶,擔心遲早有一天會被遞解出境,包括舊金山和紐約等多個城市的民權組織,最近就發起向無證人士提供法律訓練的講座,幫助無證人士在遇到聯邦執法人員ICE的掃蕩時,該如何保護自己的權益。

位於舊金山華埠的華人權益促進會CAA就有這項服務,透過美國憲法裡面人權保障機制保護無證人士權益。 CAA移民權利項目經理馮弘美指出,不論是否為無證人士

在遇到執法人員時,都要知道如何保護自身的權益。馮弘美說:「第一可以保持沉默

那是你所有的一個權益;第二,所有移民執法者跟警察只可以問你的姓名跟你的生日,如果他們想要看到你的身分證或是其他證件的話,他沒有權力就是要逼你給他這些證件。如果真的是被逮捕或者是拘留的話,第一樣就是一定要記得保持沉默,直到你的律師到場為止,因為如果你說漏了東西或是說得不正確的話,以後會對你的法律的案子上面會非常不利。」

民權關注人士也對執法人員找上門該如何因應做出建議。馮弘美說:「你有權利不開門,如果他們有一份拘捕令,要一定是由聯邦政府的法官要簽過名了,才算是一個正當的拘捕令,所以你可以叫他們把拘捕令塞在你的門下面給你看,如果有機會的話就用手機拍一個照片(存證)。」

華人權益促進會CAA對於被拘捕的無證人士提供包括由移民律師協助處理案件等法律服務,求助熱線是 415-200-1548,服務完全免費,但限於舊金山地區。其他城市的民眾可以找當地的民權組織洽詢。

